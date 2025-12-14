Chi sono i finalisti di Ballando con le Stelle 2025 | eliminati di sabato 13 dicembre
Ecco i finalisti di Ballando con le Stelle 2025, mentre si avvicina la grande finale del 20 dicembre su Raiuno. Sabato 13 dicembre si sono svolti gli ultimi eliminazioni, portando gli atleti e i concorrenti più meritevoli verso l’ultimo step di questa edizione speciale dei vent’anni.
Roma, 13 dicembre 2025 - Ballando con le Stelle 2025 è quasi arrivato all’atto conclusivo: sabato 20 dicembre andrà in onda in Prima serata su Raiuno la finale dell’edizione dei vent’anni del talent show condotto da Milly Carlucci. Sabato 13 dicembre si è svolta la seconda semifinale. Ballerino per una notte è Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Telethon. Altri due ballerini per una notte sono stati gli ex tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. Le polemiche. La gara. I finalisti di Ballando con le Stelle 2025 e gli eliminati. Le polemiche. Nella semifinale di sabato 13 dicembre non sono mancate polemiche: a innescare la prima è stata Carolyn Smith, che non è stata d’accordo con i colleghi giurati sulle critiche all’esibizione di Paolo Belli. Quotidiano.net
