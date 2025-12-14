Chi sono i due paracadutisti morti a Fano | istruttore e allieva precipitati dopo l’intreccio delle vele

Due paracadutisti, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, sono deceduti a Fano a seguito di un incidente durante un lancio. L’incidente, avvenuto all’aeroporto, ha coinvolto un istruttore e un’allieva, precipitati dopo l’intreccio delle vele. La tragedia ha sconvolto gli appassionati di volo e le loro famiglie.

Chi sono i due paracadutisti morti a Fano: istruttore e allieva, precipitati dopo l'intreccio delle vele Il drammatico incidente all'aeroporto di Fano: morti Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa. Una domenica mattina che doveva essere dedicata allo sport e alla passione per il volo si è trasformata in una tragedia. Due paracadutisti esperti hanno perso la vita oggi, domenica 14 dicembre, durante un lancio nei pressi dell'aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Le vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di paracadutismo molto conosciuto, residente proprio a Fano. Chi erano le vittime. Non si trattava di principianti né di lanci improvvisati.

Le vittime sono Violetta Laiketsion, di 63 anni, e Ermes Zampa, di 70. La donna era originaria di Rimini, mentre l’uomo era residente a Fano. Entrambi erano paracadutisti esperti e frequentavano abitualmente la scuola locale. - facebook.com facebook