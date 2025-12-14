Chi sono gli ex di Romina Power prima di Albano? Il principe Stash figlio dell’artista Balthus | L’avrei sposato

Romina Power, iconica artista e attrice, ha avuto diverse relazioni prima di incontrare Albano. Tra i suoi ex, spicca il principe Stash, figlio dell’artista Balthus, con cui avrebbe avuto un legame speciale. La passione di Romina per l’India, alimentata sin da giovane, si è concretizzata nel 1996 durante le riprese di

La passione per l'India di Romina Power era palpabile fin da giovanissima, ma solo nel 1996 riuscì a visitare il paese asiatico grazie alla partecipazione al film "Il Ritorno di Sandokan", realizzando così un sogno che covava sin dall'adolescenza. Durante questo periodo della vita Romina Power aveva al suo fianco un altro fidanzato famoso: Stash (figlio dell'artista Balthus). Il primo suo incontro con Romina Power è avvenuto nel 1966, durante una cena a casa del filantropo miliardario Paul Getty. Insieme hanno condiviso viaggi in India che hanno permesso a Romina di approfondire la conoscenza delle radici spirituali che tanto la affascinavano.

