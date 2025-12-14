Chi sono gli attentatori di Sydney | uno si chiama Naveed Akram Forse sono di origine pakistana

L'attacco a Bondi Beach durante la celebrazione di Hanukkah ha causato la morte di 12 persone. Tra i sospettati, uno si chiama Naveed Akram, mentre si ipotizza che gli attentatori possano essere di origine pakistana. L'episodio ha scosso l'intera comunità, sollevando interrogativi sulle motivazioni e sulle identità dei responsabili.

