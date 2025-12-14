Roberto Vecchioni, celebre cantautore italiano, ha quattro figli provenienti da due matrimoni diversi. Tra loro, spiccano Francesca, Edoardo, Carolina e Arrigo, scomparso nel 2023. Questo articolo presenta una panoramica sulla vita familiare di Vecchioni e sui figli, evidenziando il legame tra il musicista e la sua famiglia.

Roberto Vecchioni ha avuto 4 figli, nati da due matrimoni differenti; la primogenita è Francesca, nata dal primo matrimonio del cantautore con Irene Bozzi. Successivamente si è legato all’attuale moglie, Daria Colombo, con la quale ha dato alla luce altri tre figli: Carolina, Arrigo – scomparso nel 2023 ed Edoardo. “Non ho mai visto dei fratelli così uniti”, raccontava Roberto Vecchioni in un’intervista del passato per il Corriere della Sera: “Condividono tutte le mie avventure”. La figlia Francesca è nata nel 1975 a Firenze ed è la presidentessa della Fondazione Diversity, un’associazione che si occupa di promuovere l’inclusione. Metropolitanmagazine.it

Chi sono Francesca, Edoardo, Carolina e Arrigo (scomparso nel 2023), i figli di Roberto Vecchioni - Chi sono Francesca, Edoardo, Carolina e Arrigo (scomparso nel 2023), i figli di Roberto Vecchioni Metropolitan Magazine ... msn.com