Chi ha paura del bianco? Pantone lo sceglie come colore dell’anno ed è subito allarme suprematismo

Il colore bianco, scelto da Pantone come colore dell’anno, suscita reazioni contrastanti e riflessioni sulla sua simbologia. Cloud Dancer 11-4201, nome ufficiale di questa tonalità, sfida le percezioni e stimola il dibattito sull’interpretazione del bianco nel contesto culturale e sociale.

Cloud Dancer 11-4201: no, non si tratta della sigla di una pericolosa arma chimica di ultima generazione, né del nome in codice di una sanguinaria organizzazione criminale. È solo l’ultimo nemico giurato dei progressisti: il bianco nuvola, scelto da Pantone come colore dell’anno 2026. È bastato che l’azienda statunitense, madre del celebre e omonimo sistema di classificazione dei colori, comunicasse che la scelta era caduta su una morbida declinazione di bianco, per scatenare le ire del mondo woke: una scelta poco sensibile al clima culturale attuale, soprattutto negli Stati Uniti, sostengono. Dal bianco alla “bianchezza” è un attimo. Secoloditalia.it Le tre regine del bianco Pantone 2026, ovvero coloro che l'avevano anticipato in tempi non sospetti (e oggi hanno il guardaroba già pronto) - Il Cloud Dancer dominerà il 2026, eppure c'è chi, stilisticamente parlando, questo bianco etereo l'aveva già fatto suo da un bel po' di tempo. vanityfair.it Colore Pantone 2026? Il sorprendente bianco Cloud Dancer - Ritorno alla purezza e alla luminosità minimale con il nuovo colore Pantone 2026 Cloud Dancer, bianco dinamico e mutevole da usare come una tela da personalizzare ... cosedicasa.com

