Chi era il rabbino Schlanger guida della comunità ebraica di Sydney ucciso a Bondi Beach

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rabbino Eli Schlanger, 40 anni, figura di spicco della comunità ebraica di Sydney, è tra le dodici vittime della sparatoria di massa avvenuta durante una celebrazione pubblica di Hanukkah a Bondi Beach, uno dei luoghi più frequentati della città australiana.

chi era il rabbino schlanger guida della comunit224 ebraica di sydney ucciso a bondi beach

© Ilgiornale.it - Chi era il rabbino Schlanger, guida della comunità ebraica di Sydney ucciso a Bondi Beach

Il rabbino Eli Schlanger, 40 anni, esponente della comunità ebraica di Sydney, è stato identificato come una delle dodici vittime della sparatoria di massa avvenuta durante una celebrazione pubblica di Hanukkah a Bondi Beach, uno dei luoghi più frequentati della città australiana. L’identificazione è stata confermata da un portavoce della comunità Chabad locale ed è stata riportata dal Times of Israel. Lascia la moglie, Chayale, e i loro figli, tra cui un neonato di due mesi. Secondo quanto riferito, Schlanger era attivo all’interno del movimento Chabad-Lubavitch, una rete religiosa internazionale nota per la presenza di rabbini-emissari nelle comunità ebraiche della diaspora. Ilgiornale.it