Chi era Daniel Camera Garcia il 19enne morto ad Alzano | l’ipotesi dell’urbex nell’ex fabbrica

Daniel Camera Garcia, 19 anni di Casnigo, ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in un incidente avvenuto all’interno di un ex stabilimento di Alzano. La morte improvvisa si è verificata durante un’ipotesi legata all’urbex, l’esplorazione di luoghi abbandonati, che ha portato a una caduta nel buio dello stabilimento.

La tragedia nella notte tra sabato e domenica. Una caduta improvvisa, nel buio di uno stabilimento abbandonato, ha spezzato la vita di Daniel Esteban Camera Garcia, 19 anni, residente a Casnigo. Il giovane è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre dopo essere precipitato da un lucernario all’interno dell’area dismessa dell’ ex Italcementi, ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. L’allarme e i soccorsi. L’allarme è scattato intorno all’ 1.15-1.25, quando una segnalazione giunta alla Sala Operativa del 118 di Bergamo ha indicato la presenza di una persona caduta da un solaio. Sul posto, nell’area industriale di via Amilcare Ponchielli, adiacente ai binari della Teb e chiusa da una recinzione metallica, sono intervenute due ambulanze, due automediche e i carabinieri di Alzano Lombardo. Notizieaudaci.it

