Chi è Verdiana la figlia di Enrica Bonaccorti | È stata la prima a sapere del tumore

Verdiana è l’unica figlia di Enrica Bonaccorti, nata dalla relazione con Daniele Pettinari. In questo articolo, scopriamo il suo ruolo nel percorso di vita della conduttrice e il suo racconto sulla scoperta della malattia, rivelando un aspetto intimo e importante della loro storia familiare.

Verdiana è l’unica figlia di Enrica Bonaccorti, nata dalla relazione della conduttrice con Daniele Pettinari. La donna ha seguito le orme della madre lavorando nel mondo dello spettacolo. Oggi la presentatrice e la figlia saranno ospiti del secondo ed ultimo appuntamento con Verissimo, in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5. Nata nel 1973, Verdiana arriva dalla relazione tra la conduttrice e Daniele Pettinari, interrottasi quando era in fasce. Verdiana cresce sola con la madre e successivamente decide di adottare il cognome Bonaccorti. A riguardo aveva dichiarato: “Credo che avere il cognome di una famiglia sconosciuta, di qualcuno che, a parte i cromosomi, ti è del tutto estraneo, non ti faccia certo stare bene. Metropolitanmagazine.it

