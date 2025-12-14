Chi è Monica Moreno la moglie di Joaquin Cortes | Conoscerla è stato come in un film dove tutto accade lentamente

Monica Moreno, moglie di Joaquin Cortes, è una donna riservata lontana dai riflettori. La loro storia, descritta come un incontro da film, ha portato alla nascita dei figli Romeo e Andrea. La sua personalità e il suo ruolo di madre sono al centro di questo ritratto, offrendo uno sguardo intimo sulla vita privata della coppia.

La moglie di Joaquin Cortes è Monica Moreno, donna lontana dal mondo dello spettacolo, che l’ha reso padre di Romeo ed Andrea. Il ballerino oggi sarà tra gli ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:00 su Canale 5. Tra la fine degli anni Novanta e gli inizi dei Duemila, una relazione che ha aveva catturato il mondo del gossip è stata quella tra Joaquin Cortes e Naomi Campbell. Poco dopo i riflettori sul danzatore iberico si erano spenti fino a quando nel 2005 arriva un incontro che cambia la sua vita. In un locale a Madrid conosce una studentessa ventenne, Monica: i due si lanciano degli sguardi ed entrambi rimangono stregati l’uno dall’altro. Metropolitanmagazine.it Zagor: a febbraio 2026 in edicola Zagor n° 727 "Alla ricerca di Mister X" di Moreno "Zagor" Burattini e Bane Kerac Zagor più n° 20 "La condanna di Trampy" di Moreno Burattini e Raffaele Della Monica copertine di Alessandro Piccinelli #zagor #sergiobonellied - facebook.com facebook © Metropolitanmagazine.it - Chi è Monica Moreno, la moglie di Joaquin Cortes: “Conoscerla è stato come in un film, dove tutto accade lentamente”