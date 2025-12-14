Chi è Luchè rapper e produttore discografico italiano di Napoli a Sanremo 2026

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è un rapper e produttore napoletano noto per le sue liriche autentiche e intense. Con una carriera iniziata nei Co’ Sang e proseguita da solista, ha affermato la sua presenza nella scena urban italiana, fondando anche la propria etichetta discografica, BFM Music. La sua musica riflette la realtà di Napoli, tra amore, vita e morte.

Luchè (vero nome Luca Imprudente) è un famoso rapper e produttore discografico italiano di Napoli, noto per la sua carriera iniziata con il gruppo Co' Sang e proseguita con grande successo da solista, caratterizzato da liriche intense che raccontano la realtà napoletana, amore, vita e morte, con un forte impatto emotivo e autenticità, diventando una figura chiave nella scena urban italiana e fondando anche la sua etichetta discografica, BFM Music. Chi è Luchè, la sua storia e carriera. Cresciuto nel quartiere di  Marianella, a pochi passi da Scampia, Luchè ha respirato sin da giovanissimo la realtà dura ma ricca di identità del tessuto urbano napoletano.