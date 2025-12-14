Chi è Luchè rapper e produttore discografico italiano di Napoli a Sanremo 2026

Luchè, nome d’arte di Luca Imprudente, è un rapper e produttore napoletano noto per le sue liriche autentiche e intense. Con una carriera iniziata nei Co’ Sang e proseguita da solista, ha affermato la sua presenza nella scena urban italiana, fondando anche la propria etichetta discografica, BFM Music. La sua musica riflette la realtà di Napoli, tra amore, vita e morte.

Chi è Luchè, la sua storia e carriera. Cresciuto nel quartiere di Marianella, a pochi passi da Scampia, Luchè ha respirato sin da giovanissimo la realtà dura ma ricca di identità del tessuto urbano napoletano. Il 2 novembre 2025, durante la registrazione di "48h con Luchè" per Le Iene, il rapper, insieme al giornalista Nicolò De Devitiis, hanno deciso di raccontare Scampia a modo loro. In un incontro con un gruppo di "turisti", Luchè ha accusato i ragazzi