Chi è Lorenzo Mattia Berlusconi nipote di Silvio e giovanissimo talento della boxe
Lorenzo Mattia Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi, si distingue come un promettente talento nel mondo della boxe. Con la sua prima vittoria nel pugilato federale, ha segnato un passo significativo nel suo percorso sportivo, attirando l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Lorenzo Mattia Berlusconi ha conquistato ieri la sua prima vittoria nel pugilato federale, segnando un momento importante nella sua giovane carriera sportiva. Il quindicenne, nipote di Silvio Berlusconi e figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha fatto il suo esordio sotto l’egida della Federazione Pugilistica Italiana al PalaPagnini di Savona, dove ha avuto la meglio su Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Il match rappresenta un passaggio significativo per il giovane atleta, che ha deciso di compiere il salto dal pugilato leggero, caratterizzato dal contatto controllato, al pugilato federale a contatto pieno. Cultweb.it
