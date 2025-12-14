Chi è Kay La Ferrera il piccolo mago vincitore di Tu Si Que Vales

Kay La Ferrera, il giovane mago che ha conquistato il pubblico e la giuria di Tu Si Que Vales, si è aggiudicato la vittoria nella scorsa settimana. Con il suo talento e la sua abilità, ha superato concorrenti come Ping Pong Pang, Terry Fator e i Dundu Giganti di Luce, diventando il piccolo grande protagonista dello spettacolo.

Kay La Ferrera è il baby mago che ha raggiunto il grande successo con la vittoria la scorsa settimana di Tu Si Que Vales avendo la meglio su Ping Pong Pang, Terry Fator e Dundu Giganti di Luce. Chi è Kay La Ferrera. Il piccolo illusionista sarà tra gli ospiti della seconda ed ultima puntata di Verissimo in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5. Nato nel 2015 a Roma da madre giapponese e padre italiano, ha scoperto la passione per la magia grazie ad uno zio, poco tempo dopo si iscrive ad un corso di magia e debutta con il suo primo spettacolo. Kay approda sucessivamente a Tu Si Que Vales, conquistando i quattro membri della giuria Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto sin dalla sua prima esibizione. Metropolitanmagazine.it Kay La Ferrera chi è il baby mago vincitore di Tu Si Che Vales ospite a Verissimo - Kay La Ferrera, illusionista romano di soli 10 anni è ospite nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin dopo aver conquistato la dodicesima edizione di Tu sì que vales. ilmessaggero.it

KAY LA FERRERA, CHI E’ FINALISTA TU SI QUE VALES 2025/ In finalissima dopo un numero di magia straordinario! - Kay La Ferrara è uno dei concorrenti della trasmissione Tu si Que Vales 2025. ilsussidiario.net

Un piccolo grande campione che con la sua magia ha appena vinto #TuSiQueVales Domenica a #Verissimo non perdete Kay La Ferrera - facebook.com facebook

