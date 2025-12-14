Chi è il passante eroe di Bondi Beach | Video

Durante una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, un passante ha dimostrato coraggio e prontezza di riflessi. Nascondendosi dietro un’auto per valutare la situazione, ha poi intervenuto immobilizzando e disarmando uno degli assalitori armati, contribuendo a fermare l’attacco. Un gesto che ha evitato conseguenze ancora più gravi in un momento di grande tensione.

Si era nascosto dietro un’auto per studiare la situazione. Poi l’intervento decisivo: l’uomo ha immobilizzato e disarmato uno dei due assalitori che avevano aperto il fuoco durante una celebrazione di Hanukkah. Almeno dodici le vittime. Ha atteso il momento giusto, restando riparato dietro un’auto parcheggiata mentre i colpi di arma da fuoco seminavano il panico tra la folla. Poi, con un gesto di straordinario sangue freddo, si è lanciato contro uno degli attentatori, riuscendo a bloccarlo e a strappargli il fucile. È così che l'uomo che ha bloccato uno dei terroristi ed è stato identificato come Ahmed, un arabo australiano che gestisce un negozio di succhi locale è riuscito a fermare uno dei due uomini armati che hanno aperto il fuoco contro le persone riunite a Bondi Beach, nei pressi di Sydney, durante le celebrazioni per la festività ebraica di Hanukkah. Ilgiornale.it

