Chi è il padre di Verdiana la figlia di Enrica Bonaccorti Daniele Pettinari e perché le abbandonò

Verdiana Bonaccorti, figlia di Enrica Bonaccorti, ha una vita segnata da un rapporto complicato con il padre, Daniele Pettinari, noto regista e fotografo. La loro relazione e il successivo abbandono hanno influenzato profondamente la sua vita, portando alla luce dettagli sulla storia familiare di questa figura pubblica e sulla sua esperienza personale.

Verdiana Bonaccorti è nata dalla relazione tra Enrica Bonaccorti e il padre, regista e fotografo, Daniele Pettinari. I due furono costretti ad affrontare quella gravidanza in un momento molto delicato, poiché quando il volto tv era al quarto mese la coppia si era ritrovata senza casa e costretta ad andare a vivere sotto il tetto della madre di lei, Titti. Poi, dopo la nascita della figlia, si è allontanato da loro. Dopo due anni di matrimonio la coppia decise di divorziare e l’uomo ha scelto di allontanarsi dalla figlia quando aveva soltanto 11 mesi. La presentatrice ha addirittura «buttato l’abito da sposa», ha spiegato a La volta buona. Metropolitanmagazine.it

