Chi è Davide Bartesaghi il gigante del Milan che ha conquistato Allegri e strizza l’occhio alla nazionale

Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan alto 193 cm, si distingue per possenza fisica, corsa e buona tecnica. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha conquistato l’attenzione di Allegri e si candida a un ruolo importante anche in Nazionale, grazie alle sue prestazioni con l’Under 21 di Baldini.

Ben 193 cm, ma grande corsa e buona tecnica di base. Marco Bartesaghi continua a stupire il Milan, i milanisti e strizza l’occhio anche a Gennaro Gattuso in ottica nazionale italiana, dove è già un punto fermo dell’under 21 di Baldini. 20 anni da compiere il 29 dicembre, nel Milan ci è praticamente cresciuto. Ha iniziato da giovanissimo nell’Atalanta, ma già all’età di 7 anni è arrivato nel settore giovanile dei rossoneri e da lì non è più andato via. A suggellare il rapporto tra il Milan e il giovane esterno, la doppietta contro il Sassuolo, che coincide anche con i primi gol in Serie A, anche se non sono serviti per i tre punti. Ilfattoquotidiano.it

Davide Bartesaghi: Primi Anni - Cresciuto ad Annone di Brianza, una piccola città nella provincia di Lecco, Davide ha avuto un'infanzia molto particolare. gazzetta.it

Davide Bartesaghi, dal “sì” per trasferirsi al Milan, alla tournée da protagonista - Alla vigilia della partenza della squadra per la tournee estiva, uno dei temi caldi in casa Milan è quello relativo ai terzini. msn.com

? 20 ottobre 2024 ? primo gol tra i professionisti con la maglia di Milan Futuro ? 14 dicembre 2025 ? primi due gol in Serie A con il Milan Il riassunto della crescita esponenziale di Davide Bartesaghi #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook

Davide #Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, difensore italiano più giovane del #Milan a segno in #SerieA da Paolo Maldini il 28 febbraio 1988 (19 anni e 247 giorni). Precedenti. ( @OptaPaolo) x.com