In attesa dell’uscita del nuovo film, Buen Camino, Checco Zalone fa i conti con un netto ridimensionamento della sua società cinematografica MLZ srl. Come riportato dal Corriere della Sera, i dati depositati al Registro delle imprese mostrano un fatturato ridotto a circa un decimo, una contrazione che colloca la società tra i casi più evidenti di calo nel settore della produzione cinematografica italiana. Il dato emerge in una fase di transizione gestionale e produttiva, segnata dal cambio al vertice a causa della separazione dalla moglie Mariangela Eboli. Il cambio dell’amministrazione e la nuova gestione. Quifinanza.it Checco Zalone, i conti non tornano: fatturato in calo in attesa del nuovo film - I conti della società di Checco Zalone mostrano un forte calo di ricavi e utili. quifinanza.it

