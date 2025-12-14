Checco Zalone guadagna 44 volte di meno dopo il licenziamento della sua ex compagna Incassi a picco e lui si è tagliato lo stipendio

Dopo il licenziamento della sua ex compagna, Checco Zalone ha visto calare drasticamente i suoi guadagni, con incassi in picchiata e uno stipendio ridotto. La società Mlz srl, che lo sostiene nel settore cinematografico, registra un crollo di fatturato e utili. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo film “Buen Camino”, emergono preoccupanti segnali sulla sua situazione finanziaria.

Crollano fatturato e utili della società di Checco Zalone. A pochi giorni dall’uscita del nuovo film “Buen Camino”, nei cinema dal 25 dicembre, arriva la notizia che la Mlz srl, società cinematografica dell’attore, non godrebbe di ottima salute. A fare i conti in tasca a Zalone è la testata Open, che parla di “ricavi decimati nel giro di un anno, scendendo da 4.328.494 euro ad appena 327.296 euro” e guadagni ridottisi di 44 volte, da 1.402.200 euro a 31.435 euro. Il motivo sarebbe da ricercare nel cambio al vertice, ovvero nella fuoriuscita della ex compagna Mariangela Eboli, che era amministratrice unica di Mlz srl. Ilfattoquotidiano.it Perché l'azienda di Checco Zalone è crollata dopo il divorzio dalla moglie: ora guadagna 44 volte di meno - Crollo verticale nella Mlz srl di Checco Zalone dopo l'uscita dell'ex moglie Mariangela Eboli: ricavi e utili sbriciolati in circa un anno ... virgilio.it

Senza l’ex moglie manager gli affari di Checco Zalone sono andati a picco. Incassi decimati dopo averla licenziata, e lui guadagna 44 volte meno - Il 20 febbraio dell’anno scorso il comico aveva dato il benservito alla consorte Mariangela Eboli, offrendole 30 mila euro di buonuscita (sei mensilità) prima di separarsi anche sul piano affettivo. msn.com

Secondo quanto riportato sul #Corriere della Sera dopo l’uscita di Mariangela Eboli dalla Mlz srl, la società cinematografica di #Checco #Zalone, i numeri parlano chiaro: i ricavi sono passati da 4,3 milioni a 327 mila euro e gli utili da 1,4 milioni a soli 31 mil x.com

