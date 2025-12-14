© Spettacolo.eu - Che tempo che fa, tra gli ospiti Alessandro Siani, Lucio Corsi e i giudici di Masterchef Italia

Che tempo che fa, tra gli ospiti di domenica 14 dicembre ci sono Alessandro Siani, Lucio Corsi, Serena Autieri e i giudici di Masterchef Italia Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con Che tempo che fa, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Alessandro Siani, protagonista nei teatri d’Italia del nuovo one man show Fake News; i giudici della 15 a edizione di Masterchef Italia Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; Lucio Corsi, personaggio e artista più cercato nel 2025 su Google Italia, live per la prima volta con il nuovo singolo Notte di Natale, uscito lo scorso 21 novembre. Spettacolo.eu

