CHE TEMPO CHE FA TRA CUCINA E SANREMO | GLI OSPITI DI DOMENICA 14 DICEMBRE

Domenica 14 dicembre 2025 alle 19:30 torna su Nove e Discovery+ il consueto appuntamento con “Che Tempo Che Fa”, condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Un episodio speciale che si collega tra cucina e Sanremo, offrendo interviste, intrattenimento e ospiti di rilievo, in un mix di stile e approfondimenti.

Domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul Nove, e in streaming su Discovery+, nuovo appuntamento con " Che Tempo Che Fa ", di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata: Alessandro Siani, protagonista nei teatri d'Italia del nuovo one man show "Fake News"; i giudici della 15a edizione di "Masterchef Italia" Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; Lucio Corsi, personaggio e artista più cercato nel 2025 su Google Italia, live per la prima volta con il nuovo singolo "Notte di Natale", uscito lo scorso 21 novembre. E ancora: Roberto Saviano; l'economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; l'editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; lo psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma Vittorio Lingiardi, autore del nuovo libro "Farsi Male.

