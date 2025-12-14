Che Tempo Che Fa domenica 14 dicembre 2025 | ospiti e anticipazioni

Domenica 14 dicembre 2025, a partire dalle ore 19:30, va in onda su Nove e in streaming su Discovery+ una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Ospiti della puntata. Tra gli ospiti principali della serata: Alessandro Siani, protagonista del nuovo one man show teatrale Fake News in tour nei teatri italiani.. I giudici della 15ª edizione di Masterchef Italia, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.. Lucio Corsi, artista più cercato nel 2025 su Google Italia, live con il nuovo singolo Notte di Natale, uscito il 21 novembre. Tivvusia.com

Che Tempo Che Fa: da Fazio Lucio Corsi e le stelle di Masterchef: le anticipazioni - La nuova puntata di Che Tempo Che Fa torna il 14 dicembre 2025 con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, tra interviste, comicità e il celebre Tavolo ... libero.it