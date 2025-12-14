Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio stasera sul NOVE | anticipazioni puntata e ospiti di domenica 14 dicembre 2025

Stasera, domenica 14 dicembre 2025, torna su NOVE con una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa”, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio. In diretta e streaming su discovery+, l’evento televisivo offre ospiti e approfondimenti, confermando il suo ruolo di punta nel panorama dei programmi di approfondimento e intrattenimento italiani.

Domenica 14 dicembre 2025 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. “Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 14 dicembre 2025. Anche in questa edizione di “Che Tempo Che Fa”, a fianco di Fabio Fazio troviamo Luciana Littizzetto con la sua originale, comica e irriverente lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente e Filippa Lagerbäck per introdurre le interviste esclusive a icone ed eccellenze nazionali e internazionali del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Superguidatv.it

Che tempo che fa, Fazio stupisce tutti: in studio il musicista più cercato su Google. Ci sono anche i giudici di Masterchef, ma ne manca uno - Nel programma che Fazio conduce ogni domenica accanto a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, oggi arriveranno in studio l'attore e regista Alessandro Siani, i giudici di 'Masterchef Italia' ... affaritaliani.it