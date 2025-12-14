Che Tempo Che Fa | Alessandro Siani Lucio Corsi e gli altri ospiti di stasera 14 dicembre su NOVE
Nuova puntata di Che Tempo Che Fa sul NOVE: Fabio Fazio accoglie Lucio Corsi per un live inedito, Alessandro Siani e tanti altri personaggi della cultura. A chiudere un Tavolo ricchissimo di ospiti Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, dalle 19:30 su NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento del weekend con Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti principali della serata ci saranno l'attore comico Alessandro Siani e il cantante Lucio Corsi. Chi sono gli ospiti di stasera di Che Tempo Che Fa: La puntata si preannuncia ricchissima di ospiti e momenti imperdibili. Movieplayer.it
A "Che tempo che fa" tra gli ospiti Alessandro Siani e Roberto Saviano - Domenica 14 dicembre 2025 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con "Che Tempo Che Fa", di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. ansa.it
Che Tempo Che Fa: da Fazio Lucio Corsi e le stelle di Masterchef: le anticipazioni - La nuova puntata di Che Tempo Che Fa torna il 14 dicembre 2025 con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, tra interviste, comicità e il celebre Tavolo ... libero.it
Il nostro Alessandro Beccalossi ha incontrato ad Atreju il direttore del Tempo Daniele Capezzone e gli ha chiesto della proposta di legge che lanciato sugli scioperi. Che ne pensate? #sciopero #landini #legge Ps: per sostenerci tap sul link in bio - facebook.com facebook
Alessandro Gassmann: "Dobbiamo trovare il tempo per ascoltare i nostri figli. Oggi manca confronto" x.com
L'ultima cena