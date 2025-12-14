Che numeri dell’Inter! Il dato che racconta l’attacco dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter di Cristian Chivu si conferma protagonista in questa stagione, con numeri offensivi che evidenziano una produzione costante. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri hanno raggiunto un significativo traguardo di reti segnate in 21 partite, sottolineando la solidità e la continuità del reparto offensivo.

che numeri dell8217inter il dato che racconta l8217attacco dei nerazzurri guidati da cristian chivu

© Internews24.com - Che numeri dell’Inter! Il dato che racconta l’attacco dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu

Inter News 24 Inter, i numeri offensivi tra Serie A, Champions League e Coppa Italia certificano una produzione costante: il dato sulle reti segnate in 21 gare. C’è un numero che sintetizza meglio di ogni analisi il momento offensivo dell’Inter: 49 gol segnati in 21 partite ufficiali considerando campionato, Champions League e Coppa Italia. Un dato significativo, riportato dal Corriere dello Sport, che restituisce la dimensione di una squadra capace di produrre occasioni e reti con continuità, anche nei momenti di maggiore pressione. La media supera abbondantemente i due gol a partita, confermando una tendenza che accompagna il percorso stagionale dei nerazzurri. Internews24.com