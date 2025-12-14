Che numeri dell’Inter! Il dato che racconta l’attacco dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu

L’Inter di Cristian Chivu si conferma protagonista in questa stagione, con numeri offensivi che evidenziano una produzione costante. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri hanno raggiunto un significativo traguardo di reti segnate in 21 partite, sottolineando la solidità e la continuità del reparto offensivo.

C'è un numero che sintetizza meglio di ogni analisi il momento offensivo dell'Inter: 49 gol segnati in 21 partite ufficiali considerando campionato, Champions League e Coppa Italia. Un dato significativo, riportato dal Corriere dello Sport, che restituisce la dimensione di una squadra capace di produrre occasioni e reti con continuità, anche nei momenti di maggiore pressione. La media supera abbondantemente i due gol a partita, confermando una tendenza che accompagna il percorso stagionale dei nerazzurri.