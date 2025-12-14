Che fine ha fatto Jean-Marc Bosman? La sentenza ha arricchito i suoi colleghi calciatori io invece ho perso tutto

Jean-Marc Bosman, protagonista della storica sentenza del 1995 che ha rivoluzionato il calcio, è scomparso dai riflettori. Dopo aver aperto le frontiere dei trasferimenti calcistici, la sua vita è stata segnata da difficoltà e incertezze, lasciando molti a chiedersi cosa sia successo all’uomo che ha cambiato il volto del calcio europeo.

L’uomo che ha liberato le frontiere del calcio e ha arricchito la sua categoria è sparito dai radar – anche nel piccolo Belgio c’è nebbia sulla sua situazione attuale – e non ha vissuto anni tranquilli dopo la famosa sentenza del 1995 che porta il suo nome. Jean-Marc Bosman, 61 anni, ultimo domicilio segnalato nella periferia di Liegi, non si è negato nulla: attività imprenditoriali sbagliate, alcolismo, depressione, persino una condanna in carcere nel 2013 con la condizionale per l’aggressione alla sua ex compagna. Il risarcimento stabilito dalla Corte di Giustizia Europea ( 350mila franchi svizzeri ) è stato bruciato dalle spese processuali e dalle parcelle degli avvocati. Ilfattoquotidiano.it

