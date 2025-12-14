Cetilar Racing raddoppia | a Sepang doppio successo nel primo round dell' Asian Le Mans Series

Cetilar Racing conquista il primo round dell'Asian Le Mans Series a Sepang, ottenendo un doppio successo. Al debutto nella serie, il team italiano, con gli equipaggi di Lacorte, Fuoco e Milesi, ha dominato la gara, portando a casa la vittoria con la vettura Oreca LMP2 numero 47 gestita da AF Corse.

Dominio totale del team Cetilar Racing, nel primo dei tre appuntamenti dell'Asian Le Mans Series. Al suo debutto nella serie, sul circuito di Sepang l'equipaggio formato da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco e Charles Milesi ha portato al successo la Oreca LMP2 numero 47 gestita da AF Corse in. Pisatoday.it

