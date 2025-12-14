Cesenatico protagonista di ‘Fellini e il Circo della Finzione’ | centinaia di studenti alla scoperta del mockumentary

Cesenatico è al centro di ‘Fellini e il Circo della Finzione’, un progetto educativo che coinvolge oltre duemila studenti di vari livelli scolastici della Romagna. L’iniziativa mira a promuovere la scoperta del racconto audiovisivo attraverso un percorso dedicato al mockumentary, coinvolgendo diciassette plessi scolastici e cinque Comuni della regione.

Al via “Fellini e il Circo della Finzione”, un progetto educativo dedicato al racconto audiovisivo che attraverserà la Romagna coinvolgendo diciassette plessi scolastici, cinque Comuni e oltre duemilaottocento studenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. L’iniziativa, sostenuta dal. Cesenatoday.it Primo Circolo Didattico Cesenatico, un nuovo riconoscimento - Un nuovo riconoscimento per la Direzione Didattica Primo Circolo di Cesenatico, che partecipa al progetto nazionale “Fellini e il circo della finzione”, ... livingcesenatico.it Il 7 gennaio Cesenatico diventerà protagonista del mondo dello sport con il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026. In questo bellissimo viaggio ci sono 10.000 tedofori che si passeranno la fiaccola olimpica lungo l’itinerario che in 63 giorni di - facebook.com facebook © Cesenatoday.it - Cesenatico protagonista di ‘Fellini e il Circo della Finzione’: centinaia di studenti alla scoperta del mockumentary