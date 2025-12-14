Cesenatico protagonista di ‘Fellini e il Circo della Finzione’ | centinaia di studenti alla scoperta del mockumentary

Cesenatico è al centro di ‘Fellini e il Circo della Finzione’, un progetto educativo che coinvolge oltre duemila studenti di vari livelli scolastici della Romagna. L’iniziativa mira a promuovere la scoperta del racconto audiovisivo attraverso un percorso dedicato al mockumentary, coinvolgendo diciassette plessi scolastici e cinque Comuni della regione.

