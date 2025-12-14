Cesena dall’incubo al sogno | serata pazzesca La doppia rimonta il gol vittoria di Frabotta

Una serata emozionante per il Cesena, che trasforma un possibile incubo in un sogno grazie a una doppia rimonta e al gol decisivo di Frabotta. La partita, ricca di colpi di scena, si conclude con un risultato di 3-2 contro il Mantova, regalando ai tifosi una vittoria memorabile.

CESENA 3 MANTOVA 2 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro (36’ st Amoran), Mangraviti; Ciervo (46’ st Guidi), Berti (36’ st Bastoni), Castagnetti (18’ st Adamo), Francesconi, Frabotta; Shpendi, Blesa (46’ st Diao). A disp.: Siano, Piacentini, Celia, Magni, Arrigoni, Bisoli, Olivieri. All. Mignani. MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Bani (25’ st Mullen); Paoletti (25’ st Wieser), Artioli, Trimboli; Galuppini, Mensah (32’ pt Bonfanti), Ruocco. A disp.: Andrenacci, Fedel, Pittino, Fiori, Bragantini, Mancuso, Galuppini, Caprini. All. Possanzini. Arbitro: Rapuano di Rimini Reti: 17’ pt Ruocco (R), Artioli 26’ pt, 42’ pt Shpendi, 9’ st autorete di Castellini, 34’ st Frabotta. Ilrestodelcarlino.it

Cesena: il sogno promozione in Serie A si infrange ai playoff - 2010 quando al primo anno di B, dopo essere uscita dall’infermo della terza serie, la squadra guidata da Pierpaolo Bisoli centrò la promozione in A ... ilrestodelcarlino.it

Cesena, Arrigoni: "Sono partito da qui in Serie A. E ora corono quello che è stato il mio sogno" - Il neo centrocampista del Cesena Tommaso Arrigoni ha parlato nella giornata odierna in conferenza stampa soffermandosi sul ritorno in bianconero dove ha svolto tutto il percorso nel settore giovanile ... tuttomercatoweb.com

Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Bologna Women ko a Cesena Ko nell’anticipo del 12° turno di Serie B Femminile per il Bologna Women: dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio con la rete di Jansen, nella ripresa le rossoblù cadono sotto il dopp - facebook.com facebook