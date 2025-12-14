Cerchioni bottiglie e sacchi stracolmi di spazzatura | Mr Green raccoglie 10 chili di rifiuti al Picchianti

Mr Green, ovvero Francesco Stefanini, ha raccolto 10 chili di rifiuti tra cerchioni, bottiglie e sacchi abbandonati al Picchianti, denunciando l’incuria e la mancanza di rispetto per l’ambiente e il territorio. L’operazione di pulizia, condotta davanti alla chiesa di Santo Stefano in via Aurelio, evidenzia l’urgenza di interventi per tutelare questa zona.

