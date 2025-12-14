Cercano lì Clamoroso Garlasco analisi a tappetto | Erano di Chiara Poggi

Il caso di Garlasco, uno dei più discussi e intricati della cronaca italiana, torna sotto i riflettori con nuove analisi e ipotesi. A quasi vent’anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, le indagini riprendono vigore con scoperte che potrebbero rivoluzionare la ricostruzione dei fatti.

Il delitto di Garlasco continua a occupare un posto centrale nella cronaca giudiziaria italiana, anche a distanza di quasi due decenni dall'omicidio di Chiara Poggi. Un caso che, dal 2007, ha attraversato innumerevoli fasi investigative e processuali, diventando uno dei più discussi e controversi degli ultimi anni. La vicenda, consumatasi in una tranquilla villetta di provincia, ha scosso profondamente l'opinione pubblica e ha lasciato aperti interrogativi che ancora oggi alimentano dibattiti e nuove piste. Nel corso degli anni, il delitto è stato segnato da perizie, controperizie, assoluzioni e condanne che hanno contribuito a costruire un quadro complesso e stratificato.

Garlasco, si rischia il più clamoroso errore giudiziario della storia italiana. I legali di Stasi: "Più indizi su Sempio che su Alberto" - Garlasco, tutti gli indizi che porterebbero a Sempio: Dna, traccia 33, "bufala" sul parcheggio, "mazzette" Il giallo di Garlasco si infittisce sempre di più. affaritaliani.it

