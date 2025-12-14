Cerano don Giuseppe Dello Tore visita i lavoratori in sciopero da 18 giorni
Nella mattinata di oggi, don Giuseppe Dello Tore ha visitato i lavoratori dell’indotto di Cerano, in sciopero da 18 giorni, accompagnato da una delegazione della Comunità La Casa dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.
Brindisireport.it
