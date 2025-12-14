Centrodestra friulano in fibrillazione cresce l’ala degli anti-salviniani | ecco il toto-candidati

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra friulano si trova in fermento, con l’emergere di un’ala anti-Salvini e il crescente interesse per la corsa alle elezioni regionali. Tra i nomi in campo, spicca quello di Edoardo Petiziol, portavoce di Fedriga, considerato un possibile candidato-presidente per il 2028. La situazione è in continua evoluzione, tra alleanze e tensioni interne.

L’unico a mantenere un apparente aplomb è proprio lui, Edoardo Petiziol, portavoce del presidente Fedriga, che ha fatto irruzione nell’agone politico regionale come possibile candidato-presidente alle regionali del 2028. Un’ipotesi fragorosa, quella anticipata da UdineToday e TriestePrima nei. Triesteprima.it

Centrodestra friulano in fibrillazione, cresce l’ala degli anti-salviniani: ecco il toto-candidati - Non è un mistero che tra Fedriga e Salvini i rapporti siano molto tesi ormai da tempo. udinetoday.it

Sondaggi politici, nel centrodestra cresce solo Fratelli d’Italia, al 31,4%: chi prende più voti - Nel centrodestra cresce solo FdI, che supera il 31%. fanpage.it

centrodestra friulano in fibrillazione cresce l8217ala degli anti salviniani ecco il toto candidati

© Triesteprima.it - Centrodestra friulano in fibrillazione, cresce l’ala degli anti-salviniani: ecco il toto-candidati