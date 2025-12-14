Centrodestra friulano in fibrillazione cresce l’ala degli anti-salviniani | ecco il toto-candidati

Il centrodestra friulano si trova in fermento, con l’emergere di un’ala anti-Salvini e il crescente interesse per la corsa alle elezioni regionali. Tra i nomi in campo, spicca quello di Edoardo Petiziol, portavoce di Fedriga, considerato un possibile candidato-presidente per il 2028. La situazione è in continua evoluzione, tra alleanze e tensioni interne.

L'unico a mantenere un apparente aplomb è proprio lui, Edoardo Petiziol, portavoce del presidente Fedriga, che ha fatto irruzione nell'agone politico regionale come possibile candidato-presidente alle regionali del 2028. Un'ipotesi fragorosa, quella anticipata da UdineToday e TriestePrima nei.