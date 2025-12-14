Centro autismo il sì alla gestione | Rotondi plaude al Commissario

Lunedì 15 dicembre, nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, sarà presentata la convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino. L’evento vedrà la partecipazione di importanti autorità, tra cui il Presidente Roberto Fico e il Commissario Giuliana Perrotta, segnando un passo importante per l’assistenza alle persone con autismo nella regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedì 15 dicembre alle ore 12.00, nella sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, sarà presentata la convenzione per la gestione del Centro per l’autismo di Avellino, Interverranno il Presidente Roberto Fico, il Commissario prefettizio di Avellino Giuliana Perrotta e la Direttrice dell’ASL di Avellino Maria Concetta Conte. Concordato il contenuto di un protocollo che porterà l’affidamento della struttura in comodato d’uso gratuito all’Azienda Sanitaria Locale Interviene il deputato Gianfranco Rotondi: “D esidero esprimere la mia più viva soddisfazione per la firma della convenzione per la futura gestione del centro per l’autismo di Avellino che avverrà il prossimo 15 dicembre nella sede della regione Campania a Napoli. Anteprima24.it Centro per l’Autismo, il MID: “Regalo di Natale promesso alla città da Commissario, Prefetto e Manager Asl è diventato realtà” - Le Associazioni Movimento Italiano Disabili, l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza raccolgono con favore e soddisfazione la notizia apparsa sui media della ... irpinianews.it

Il commissario Perrotta: Centro Autismo e Palazzo De Peruta, sarei felice di inaugurarli - Sotto l’albero degli avellinesi e anche di tanti irpini o quantomeno nel nuovo anno alle porte, uno dei regali di questi cinque mesi di amministrazione guidata dal Commissario prefettizio Gi ... irpinianews.it

Centro autismo ad Avellino, Mid: "Il regalo di Natale è diventato realtà" #Avellino - facebook.com facebook

© Anteprima24.it - Centro autismo, il sì alla gestione: Rotondi plaude al Commissario