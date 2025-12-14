Centro agroalimentare di Napoli via alla trasformazione green | Diventerà anche attrazione turistica
Il Centro agroalimentare di Napoli avvia un importante processo di trasformazione green, segnando un passo decisivo verso la sostenibilità ambientale. Durante un evento solidale, è stato annunciato l'inizio dei lavori di riqualificazione ecologica, con l’obiettivo di valorizzare l’area anche come nuova attrazione turistica, integrando sviluppo economico e rispetto dell’ambiente.
Al centro agroalimentare di Napoli parte il cantiere per la transizione ecologica. L’avvio dei lavori è stato annunciato stamattina durante l’evento solidale prenatalizio che, per il quinto anno consecutivo, ha affiancato l’attività commerciale alla distribuzione di centinaia di pacchi alimentari. Napolitoday.it
Centro agroalimentare di Napoli, via alla trasformazione: "Porteremo i turisti" - All'evento solidale prenatalizio inaugurato il cantiere per la transizione ecologica. rainews.it
Webinar ingrosso: "E se chiudessero i mercati?" Nel webinar di myfruit i punti di forza e la necessità della funzione dei centri agroalimentari. Confronto tra enti gestori, grossisti e aziende ?????????????? ?????? ??????????????: @Caab Spa - Centro Agroalimentare di - facebook.com facebook