Centinaia di visitatori alla Fiera di Santa Lucia

Ieri, Savignano sul Rubicone ha celebrato la tradizionale Fiera di Santa Lucia, attirando centinaia di visitatori. Grazie al bel tempo, la città si è animata con bancarelle e bancarelle, in particolare dedicate ai dolciumi, creando un’atmosfera vivace e festosa nella centralissima piazza Borghesi.

Grande successo ieri per la Fiera di Santa Lucia, patrona di Savignano sul Rubicone. Grazie alla bella giornata di sole centinaia di persone hanno invaso la città piena di bancarelle, soprattutto dolciumi nella centralissima piazza Borghesi. La Fiera di Santa Lucia di Savignano fu una delle prime a essere organizzate nei secoli passati in Emilia Romagna, ha avuto momenti di gloria nazionale e internazionale quando i mercanti giungevano da Damasco e si fermavano al mercato savignanese per smistare le mercanzie e proseguire per Venezia dove avveniva il grande mercato delle stoffe, dei tappeti e degli arazzi. Ilrestodelcarlino.it Centinaia di visitatori alla Fiera di Santa Lucia - Ieri le celebrazioni religiose con il vescovo Nicolò Anselmi, poi la consegna del vangelo ai bambini . msn.com

Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno alla Fiera internazionale dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave - A celebrare la tradizione sarà l’immancabile appuntamento con “la trippa della tradizione”, protagonista nella mattina di domenica 14 dicembre dalle ore 9. ilnuovoterraglio.it

#Acireale: con l’accensione dell’albero prende il via un ricco calendario di eventi per un #Natale speciale In piazza Duomo spicca anche il più grande #presepe artistico statico siciliano, già meta di centinaia di visitatori: x.com

CENTINAIA DI VISITATORI TRA POESIA, MUSICA, TRADIZIONI E LA MAGIA DEL NATALE CHE SI AVVICINA E CI AVVICINA! L’altra sera il nostro Centro Storico si è trasformato in un affascinante percorso di emozioni: centinaia di persone, molte arrivate - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di visitatori alla Fiera di Santa Lucia

CENTINAIA DI VISITATORI A SAN PIETRO AVELLANA PER IL TARTUFO PREGIATO

Video CENTINAIA DI VISITATORI A SAN PIETRO AVELLANA PER IL TARTUFO PREGIATO Video CENTINAIA DI VISITATORI A SAN PIETRO AVELLANA PER IL TARTUFO PREGIATO