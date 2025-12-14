Centinaia di visitatori alla Fiera di Santa Lucia

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, Savignano sul Rubicone ha celebrato la tradizionale Fiera di Santa Lucia, attirando centinaia di visitatori. Grazie al bel tempo, la città si è animata con bancarelle e bancarelle, in particolare dedicate ai dolciumi, creando un’atmosfera vivace e festosa nella centralissima piazza Borghesi.

Grande successo ieri per la Fiera di Santa Lucia, patrona di Savignano sul Rubicone. Grazie alla bella giornata di sole centinaia di persone hanno invaso la città piena di bancarelle, soprattutto dolciumi nella centralissima piazza Borghesi. La Fiera di Santa Lucia di Savignano fu una delle prime a essere organizzate nei secoli passati in Emilia Romagna, ha avuto momenti di gloria nazionale e internazionale quando i mercanti giungevano da Damasco e si fermavano al mercato savignanese per smistare le mercanzie e proseguire per Venezia dove avveniva il grande mercato delle stoffe, dei tappeti e degli arazzi. Ilrestodelcarlino.it

centinaia visitatori fiera santaCentinaia di visitatori alla Fiera di Santa Lucia - Ieri le celebrazioni religiose con il vescovo Nicolò Anselmi, poi la consegna del vangelo ai bambini . msn.com

centinaia visitatori fiera santaIl Consorzio Agrario di Treviso e Belluno alla Fiera internazionale dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave - A celebrare la tradizione sarà l’immancabile appuntamento con “la trippa della tradizione”, protagonista nella mattina di domenica 14 dicembre dalle ore 9. ilnuovoterraglio.it

centinaia di visitatori alla fiera di santa lucia

© Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di visitatori alla Fiera di Santa Lucia

CENTINAIA DI VISITATORI A SAN PIETRO AVELLANA PER IL TARTUFO PREGIATO

Video CENTINAIA DI VISITATORI A SAN PIETRO AVELLANA PER IL TARTUFO PREGIATO