Ceni a Roma con altri 40 assessori per portare al Governo la proposta di Piano Casa Nazionale
A un anno dal sit-in degli enti locali, l’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, composta da oltre 40 assessori provenienti da tutta Italia, si riunisce a Roma. L’obiettivo è presentare al Governo la proposta di un Piano Casa Nazionale, in un incontro che include anche una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati.
A un anno dal sit-in promosso dagli enti locali per richiamare l’attenzione del Governo sull’emergenza abitativa, l’Alleanza municipalista per il diritto alla casa, composta da oltre 40 assessore e assessori da tutta Italia, sarà presente lunedì a Roma dove terrà una conferenza stampa alla Camera. Veronasera.it
A Roma sarà presente l'assessora Luisa Ceni #veronanetwork #luisaceni #pianocasanazionale - facebook.com facebook
Il video dell'assessore che cade al ministero delle imprese e sfonda la vetrata di Sironi
Video Il video dell'assessore che cade al ministero delle imprese e sfonda la vetrata di Sironi