Cena degli 80 anni dell’Onu la firma è dello chef bolognese Casadei Massari | Un menù per sentirsi casa In tavola tutta la mia terra

Lo chef bolognese Michele Casadei Massari ha creato il menù per la cena degli 80 anni dell’ONU, portando in tavola i sapori autentici della sua terra. L’evento, organizzato dall’Unca a Bologna, celebra ottant’anni di impegno internazionale, con un pasto che racconta l’Italia e l’Emilia-Romagna attraverso piatti che fanno sentire “a casa”.

© Ilrestodelcarlino.it - Cena degli 80 anni dell’Onu, la firma è dello chef bolognese Casadei Massari: “Un menù per sentirsi casa. In tavola tutta la mia terra” Bologna, 14 dicembre 2025 – Lo chef Michele Casadei Massari firma la cena degli 80 anni dell’Onu, portando la sua Italia (e la sua Emilia-Romagna) al grande tavolo del gala annuale dell’Unca, l'associazione dei giornalisti accreditati all’organizzazione mondiale per la pace. Un evento che, per la prima volta, ha riempito con 360 commensali – tra diplomatici e giornalisti – il Palazzo di Vetro di New York, nel quale la cucina italiana, a solo qualche giorno dalla sua inclusione nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, ha fatto da ponte per “unire tutti a tavola con il piacere di stare insieme. Ilrestodelcarlino.it Cena degli 80 anni dell’Onu, la firma è dello chef bolognese Casadei Massari: “Un menù per sentirsi casa. In tavola tutta la mia terra” - Il patron di Lucciola a New York ha preparato la cena del gala annuale dell’Unca nel Palazzo di Vetro: “La cucina italiana accoglie tutti e ho proposto una finestra sull’Italia” ... ilrestodelcarlino.it

Michele Casadei Massari, lo chef italiano che ha firmato la cena per gli 80 anni dell'Onu: «Il cibo ci fa sentire uguali. Nessuno può dire che una cucina sia meglio di un'altra» - Bolognese, proprietario del ristorante «Lucciola» a New York, ha creato un meno ispirato all’idea della condivisione delle culture ... corriere.it

Nella notte tra sabato e domenica si è tenuto l'ultimo match di John Cena. L’incontro è andato in scena durante il Saturday Night’s Main Event contro Gunther, e ha segnato la chiusura di una carriera durata oltre vent’anni. John Cena ha esordito in WWE nel 2 - facebook.com facebook

L'ultima volta di John Cena, da vent'anni il nuovo volto del wrestling. Ha segnato due epoche dello sport-spettacolo. Ma resta anche fra i più criticati. Di @fkgottardi x.com