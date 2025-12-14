Cena degli 80 anni dell’Onu la firma è dello chef bolognese Casadei Massari | Un menù per sentirsi casa In tavola tutta la mia terra

Lo chef bolognese Michele Casadei Massari ha creato il menù per la cena degli 80 anni dell’ONU, portando in tavola i sapori autentici della sua terra. L’evento, organizzato dall’Unca a Bologna, celebra ottant’anni di impegno internazionale, con un pasto che racconta l’Italia e l’Emilia-Romagna attraverso piatti che fanno sentire “a casa”.

Bologna, 14 dicembre 2025 –  Lo chef Michele Casadei Massari firma la cena degli 80 anni dellOnu, portando la sua Italia (e la sua Emilia-Romagna) al grande tavolo del gala annuale dell’Unca, l'associazione dei giornalisti accreditati all’organizzazione mondiale per la pace.  Un evento che, per la prima volta, ha riempito con 360 commensali – tra diplomatici e giornalisti – il Palazzo di Vetro di New York, nel quale la cucina italiana, a solo qualche giorno dalla sua inclusione nel Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco, ha fatto da ponte per “unire tutti a tavola con il piacere di stare insieme. Ilrestodelcarlino.it

