C’è una novità inaspettata nel processo di Morgan per stalking | ecco cosa è successo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sviluppo si registra nel processo di Morgan per stalking contro Angelica Schiatti, con una svolta inattesa che potrebbe cambiare gli esiti del procedimento. L'udienza ha riservato sorprese e nuovi dettagli, aprendo scenari inaspettati per le parti coinvolte. Ecco cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze di questa novità giudiziaria.

Il processo a Morgan per stalking contro Angelica Schiatti subisce una svolta inattesa. Ecco cosa potrebbe accadere ora! Leggi anche:  Morgan e Angelica Schiatti, siamo a una svolta importante: ecco cosa è successo in tribunale Colpo di scena nel procedimento giudiziario che vede Morgan imputato per stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti. Il processo, arrivato a una fase cruciale, è stato interrotto e gli atti verranno ora esaminati dalla Corte Costituzionale. Una decisione rara, frutto di un’istanza avanzata dai legali dell’artista, che contestano la legittimità di una norma centrale per il caso. Donnapop.it

