C’è una novità inaspettata nel processo di Morgan per stalking | ecco cosa è successo

Un nuovo sviluppo si registra nel processo di Morgan per stalking contro Angelica Schiatti, con una svolta inattesa che potrebbe cambiare gli esiti del procedimento. L'udienza ha riservato sorprese e nuovi dettagli, aprendo scenari inaspettati per le parti coinvolte. Ecco cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze di questa novità giudiziaria.

Il processo a Morgan per stalking contro Angelica Schiatti subisce una svolta inattesa. Colpo di scena nel procedimento giudiziario che vede Morgan imputato per stalking e diffamazione nei confronti della cantante Angelica Schiatti. Il processo, arrivato a una fase cruciale, è stato interrotto e gli atti verranno ora esaminati dalla Corte Costituzionale. Una decisione rara, frutto di un'istanza avanzata dai legali dell'artista, che contestano la legittimità di una norma centrale per il caso.