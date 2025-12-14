C’è un nuovo punto di ascolto oncologico

Al Day hospital di Oncologia, diretto da Mario Mandalà, è stato inaugurato il Polo – Punto di Orientamento e ascolto Locale Oncologico – un nuovo servizio dedicato ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Il Polo nasce nell’ambito di progetti regionali per semplificare l’accesso alle cure, offrire un orientamento qualificato e garantire un ascolto competente in ogni fase del percorso oncologico. Il nuovo punto di riferimento permetterà ai cittadini di ricevere informazioni chiare su diagnosi, terapie, diritti, oltre a un supporto psicologico e sociale in uno spazio dedicato, accessibile autonomamente e pensato per rispondere ai bisogni complessi e alla fragilità emotiva dei pazienti e dei loro cari. Lanazione.it

