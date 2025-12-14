C’è un materiale in gel che rivoluzionerà le finestre | crea energia e lascia vedere il mondo

Un innovativo materiale in gel, sviluppato da fisici dell’Università del Colorado Boulder, promette di rivoluzionare le finestre. Capace di generare energia e mantenere la visibilità verso l’esterno, questa scoperta potrebbe trasformare la gestione termica degli edifici, migliorando efficienza energetica e comfort in tutto il mondo.

Un gruppo di fisici dell’Università del Colorado Boulder ha sviluppato un nuovo materiale isolante per finestre che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli edifici gestiscono il calore in tutto il mondo. Si tratta di MOCHI, acronimo di Mesoporous Optically Clear Heat Insulator, un isolante mesoporo otticamente trasparente che funziona come una versione high-tech del pluriball, ma progettato per prestazioni energetiche anziché per l’imballaggio. Il materiale può essere prodotto in blocchi spessi o fogli sottili e flessibili da applicare sulla superficie interna delle finestre standard. Cultweb.it

