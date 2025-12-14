C’è l’esordio in serie A per l’assistente arbitrale Simone Pistarelli

Simone Pistarelli, assistente arbitrale di 33 anni, debutta in Serie A con l'incontro tra Torino e Cremonese. Un traguardo importante che vede il territorio Fermano rappresentato per la prima volta in massima serie, portando orgoglio e visibilità a livello nazionale.

Con un pizzico di orgoglio ieri l’intero territorio Fermano è sceso in campo nel campionato di calcio Serie A con un suo rappresentante, si tratta di Simone Pistarelli 33 anni, assistente arbitrale nella partita Torino – Cremonese. Una bella storia di passione per il calcio che con il tempo e abnegazione si è trasformato in un sogno divenuto realtà. Già da giovanissimo Simone Pistarelli, originario di Montappone e attualmente residente a Porto Sant’Elpidio, ha iniziato a giocare a calcio con gli amici, poi la decisione che ti cambia la prospettiva e si è iscritto alla sezione Aia di Fermo di cui fa tutt’ora parte. Ilrestodelcarlino.it

