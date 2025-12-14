Ce l’abbiamo solo noi | Nadia Battocletti Campionessa d’Europa nel cross! Padrona su tutte le superfici

Nadia Battocletti si conferma campionessa d’Europa nel cross, dimostrando una versatilità e una determinazione straordinarie. La sua capacità di dominare su tutte le superfici la rende una delle atlete più complete e rappresentative dell’atletica italiana, simbolo di impegno e talento nel panorama sportivo nazionale.

Infinita, impareggiabile, eclettica, sconfinata. Si possono sprecare gli aggettivi per descrivere Nadia Battocletti, indiscutibilmente uno dei volti simbolo dell’atletica italiana e dell’intero sport tricolore. Una vera e propria fuoriclasse, adatta a ogni stagione, talentuosa su tutte le superfici, padrona in qualsivoglia contesto, sempre capace di dettare legge quando ne ha l’occasione. Era la grande favorita della vigilia e non ha deluso le aspettative agli Europei di Cross, difendendo la corona che aveva conquistato lo scorso anno ad Antalya. La fuoriclasse trentina ha controllato la situazione nei primi tre giri sul particolare percorso di Lagoa (Portogallo), caratterizzato da curve continue e soprattutto da lunghi tratti di sterrato (nei fatti il settore sull’erba era limitato alla zona d’arrivo e a una breve salita, mentre il fango era assente), e poi ha piazzato la rasoiata decisiva nel penultimo giro. Oasport.it

