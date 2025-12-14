C’è il Trastevere per il team di Benedetti

L'Arezzo Calcio Femminile chiude il 2025 con l'ultima sfida della stagione di Serie B, affrontando il Trastevere, fanalino di coda. La partita rappresenta un'occasione importante per chiudere l'anno in modo positivo e consolidare la posizione in classifica.

AREZZO Ultima gara del 2025 per l’Arezzo calcio femminile, che oggi vuole chiudere nel migliore dei modi l’anno solare sul campo del fanalino di coda della serie B, il Trastevere. La squadra del tecnico Benedetti è reduce dalla pesante sconfitta interna (0-3) contro il Como capolista, ma prima aveva ottenuto tre risultati utili consecutivi che avevano scacciato la crisi e la zona retrocessione, ora distante ben nove punti. Una vittoria contro la compagine romana permetterebbe a Razzolini (nella foto) e compagne di allungare ancora sulla zona rossa, mettendo già una seria ipoteca sulla salvezza quando manca ancora una giornata al termine del girone d’andata. Lanazione.it

