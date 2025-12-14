Causa a Trump per la sala da ballo Il tycoon | Da un covo di sinistrorsi

L'amministrazione Trump è sotto accusa da parte del National Trust for Historic Preservation, che intende portare in tribunale il presidente per bloccare la realizzazione di una nuova sala da ballo alla Casa Bianca. Il gruppo di conservazione chiede una sospensione dei lavori fino a un’accurata revisione del progetto da parte delle autorità competenti.

L'amministrazione Trump finisce nel mirino del National Trust for Historic Preservation, pronto a trascinare in tribunale il presidente per bloccare la costruzione della nuova, imponente sala da ballo alla Casa Bianca da lui fortemente voluta: il principale gruppo nazionale per la conservazione dei beni storici chiede la sospensione dei lavori almeno fino al momento in cui le commissioni di revisione non abbiano vagliato attentamente il progetto e dato eventualmente il via libera. Stando a quanto riferito in una nota ufficiale dal National Trust, associazione no-profit istituita dal Congresso e la cui funzione è proprio quella di tutelare la conservazione degli edifici storici del Paese, la causa è stata intentata perché la sua lettera con cui veniva sollecitata l'interruzione dei lavori di costruzione della sala da ballo era rimasta inascoltata. Ilgiornale.it

