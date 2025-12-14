Catania maxi sequestro di esplosivi | oltre 200 kg nascosti in un garage Denunciati due fratelli

La polizia di Stato di Catania ha sequestrato oltre 200 kg di esplosivi nascosti in un garage, denunciando due fratelli coinvolti. L'operazione si inserisce in un'attività di contrasto alla detenzione illegale di materiale esplodente, evidenziando l'attenzione delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

Nuova e delicata operazione della polizia di Stato di Catania contro la detenzione illegale di materiale esplodente. L’intervento rientra nel piano di controlli straordinari predisposto dal Questore su tutto il territorio provinciale in vista delle imminenti festività natalizie, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i poliziotti della Squadra Artificieri dell’Ufficio. Feedpress.me

