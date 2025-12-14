Catania al Viviani per blindare la vetta | rientri importanti e missione vittoria contro il Potenza

Catania si prepara alla trasferta al Viviani con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica. La squadra affronta una gara fondamentale contro il Potenza, con rientri importanti e la determinazione di ottenere una vittoria che possa rafforzare il primato e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.

Difendere il primato, confermare il distacco dalle inseguitrici e superare un esame tutt’altro che agevole. Il Catania si presenta oggi allo stadio Alfredo Viviani di Potenza con le idee chiare e la pressione che accompagna chi guarda tutti dall’alto. Il match, in programma alle 14.30 e valido. Cataniatoday.it

