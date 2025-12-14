Castle Combo la recensione del gioco di carte tra villaggio e castello

Castle Combo è un gioco di carte che combina elementi di tableau-building e combo-building, ideato da Grégory Grard e Mathieu Roussel. Con illustrazioni di Stéphane Escapa, è pubblicato in Italia da GateOnGames e rappresenta un'interessante sfida tra villaggio e castello. Ecco la nostra recensione di questa dinamica e strategica proposta ludica.

Castle Combo è un gioco di carte con meccaniche di tableau-building e combo-building, ideato da Grégory Grard e Mathieu Roussel, illustrato da Stéphane Escapa e pubblicato in Italia da GateOnGames, mentre l'edizione originale è a cura di Catch Up Games. Pensato per 2–5 giocatori e adatto a un pubblico dai 10 anni in su, offre partite rapide della durata di circa 25 minuti. Castle Combo – Ambientazione e contenuto. In Castle Combo sei al cospetto di un regno in fermento: tra mercati affollati, nobili, artigiani e popolani, ogni giocatore tenta di costruire la propria corte ideale reclutando personaggi da due "mercati": il Villaggio (la gente comune) e il Castello (la nobiltà).

