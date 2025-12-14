Castelluccio di Norcia sospeso tra luce neve e nebbia | meraviglia pura

Castelluccio di Norcia, affascinante borgo umbro, si presenta in un quadro suggestivo tra luci soffuse, neve fresca e nebbie avvolgenti. In questo periodo invernale, il paesaggio si trasforma in una scena incantata, regalando un'atmosfera magica e unica. Un panorama che incanta e invita a scoprire le sue meraviglie.

Castelluccio di Norcia (Perugia), 14 dicembre 2025 – Sospeso tra luce, neve e nebbia, l'inverno a Castelluccio di Norcia si fa meraviglia pura. La mattina di domenica il Pian Grande, nel cuore dei Monti Sibillini, a 1.400 metri di quota ha regalato uno degli scenari più affascinanti degli ultimi anni: un paesaggio completamente innevato, attraversato da un sole limpido e da banchi di nebbia che, come un respiro, si formano e si dissolvono in pochi istanti. Sull'altopiano la neve caduta nei giorni scorsi disegna una distesa candida, interrotta solo dai profili delle montagne e dalle linee leggere delle recinzioni. Lanazione.it

