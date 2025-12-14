Caso Epstein i sondaggi puniscono Trump | solo il 23% approva la gestione della vicenda I sospetti sui tentativi di cancellare le prove e le nuove foto

Il caso Epstein continua a dominare l’attenzione pubblica e politica negli Stati Uniti, con nuove rivelazioni e sospetti sui tentativi di copertura. I sondaggi mostrano un calo di approvazione per Trump sulla gestione della vicenda, evidenziando le ripercussioni politiche di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Il caso Jeffrey Epstein continua a scuotere la politica americana, e l’attenzione si concentra di nuovo sul presidente Donald Trump. Venerdì scorso i democratici del Congresso hanno reso pubbliche delle foto che ritraggono uomini di potere, tra cui lo stesso Trump, insieme al finanziere pedofilo e ad alcune giovani. Le immagini hanno immediatamente avuto ripercussioni sul consenso del tycoon: secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, solo il 23% degli americani approva la gestione della vicenda da parte del presidente, mentre il 52% la critica. Chi compare nelle nuove foto diffuse dai democratici. Epstein, morto nel 2019 in un carcere di New York, era accusato di aver organizzato un giro di abusi sessuali su minorenni coinvolgendo un ristretto gruppo di amici influenti. Open.online

