Caso Epstein i sondaggi puniscono Trump | solo il 23% approva la gestione della vicenda I sospetti sui tentativi di cancellare le prove e le nuove foto
Il caso Epstein continua a dominare l’attenzione pubblica e politica negli Stati Uniti, con nuove rivelazioni e sospetti sui tentativi di copertura. I sondaggi mostrano un calo di approvazione per Trump sulla gestione della vicenda, evidenziando le ripercussioni politiche di uno dei casi più discussi degli ultimi anni.
Il caso Jeffrey Epstein continua a scuotere la politica americana, e l’attenzione si concentra di nuovo sul presidente Donald Trump. Venerdì scorso i democratici del Congresso hanno reso pubbliche delle foto che ritraggono uomini di potere, tra cui lo stesso Trump, insieme al finanziere pedofilo e ad alcune giovani. Le immagini hanno immediatamente avuto ripercussioni sul consenso del tycoon: secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, solo il 23% degli americani approva la gestione della vicenda da parte del presidente, mentre il 52% la critica. Chi compare nelle nuove foto diffuse dai democratici. Epstein, morto nel 2019 in un carcere di New York, era accusato di aver organizzato un giro di abusi sessuali su minorenni coinvolgendo un ristretto gruppo di amici influenti. Open.online
Caso Epstein, i sondaggi puniscono Trump: solo il 23% approva la gestione della vicenda. I sospetti sui tentativi di cancellare le prove e le nuove foto - Ipsos, le immagini diffuse dai democratici hanno avuto pesanti ripercussioni sul consenso del tycoon ... open.online
Caso Epstein, Camera Usa dà via libera a disegno di legge per divulgare file secretati - La Camera Usa ha approvato il disegno di legge per obbligare il Dipartimento della Giustizia a divulgare tutti i file del caso Epstein, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. tg24.sky.it
Foto e veleni sul caso #Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. ? di Tommaso Angelini x.com
Foto e veleni sul caso Epstein: pubblicati nuovi scatti, scontro politico tra Democratici e Casa Bianca. La Camera diffonde immagini dall’archivio del defunto finanziere con vip e oggetti controversi. I Dem parlano di trasparenza, i repubblicani denunciano un - facebook.com facebook
Caso Epstein, nuove email su Trump: Per ore a casa mia con una ragazza - 1mattina News 13/11/2025