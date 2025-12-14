Casa Riformista Valiante | Tommaso Pellegrino in Giunta Regionale

Casa Riformista annuncia la nomina di Tommaso Pellegrino in Giunta Regionale, sottolineando i risultati positivi ottenuti alle recenti elezioni regionali in Calabria, Toscana e Campania. Questi successi evidenziano la presenza di un’area riformista credibile e lungimirante nel panorama politico italiano, in grado di contribuire a un cambiamento serio e stabile.

© Salernotoday.it - Casa Riformista, Valiante: "Tommaso Pellegrino in Giunta Regionale" A fronte degli incoraggianti risultati ottenuti alle elezioni regionali — prima in Calabria (4,5%) e in Toscana (9%), poi in Campania (6%) — emerge che nel panorama politico italiano c’è spazio per un’area riformista seria, credibile e lungimirante.Parla Gianfranco ValianteCasa Riformista è. Salernotoday.it Casa Riformista, Valiante: "Tommaso Pellegrino in Giunta Regionale" - Gianfranco Valiante: "È il momento di costruire ora una casa politica aperta, capace di dare voce ai riformisti e di incidere concretamente nelle scelte che riguardano il futuro dei nostri territori e ... salernotoday.it

Casa Riformista, assemblea provinciale: obiettivo è costituirsi nei territori - StampaSi è svolta questa mattina una affollata assemblea con la partecipazione di numerosi amministratori della Provincia di Salerno per esaminare il risultato elettorale e confrontarsi sui prossimi a ... salernonotizie.it

Casa Riformista, assemblea provinciale: obiettivo è costituirsi nei territori - facebook.com facebook

Antonio Decaro è un ottimo amministratore, un bravo politico e prima di tutto un amico vero. Sarà un ottimo Presidente della Regione Puglia e al suo fianco ci saranno consiglieri di Casa Riformista all’altezza della sfida lanciata da Antonio x.com